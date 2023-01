Siemens Healthineers'dan kanser farkındalığı için film günleri

70 ülkede faaliyet gösteren tıbbi teknoloji şirketi Siemens Healthineers'ın dünyadaki en güçlü ülkelerinden biri olan Siemens Healthineers Türkiye, kansere yönelik toplumsal farkındalığı artırmak ve kamuoyunda erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Film Evresi'ni düzenliyor. 4-5 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek film günlerine, Grand Pera'da ev sahipliği yapacak olan şirket, kansere karşı savaşta, erken teşhisin ve medikal tedavilerin yanı sıra moral, sevgi ve kararlılık gerektiği fikrinden hareketle, kansere karşı dimdik duranların durumuna kayıtsız kalmayan ve bu güçlü insanların savaşını beyazperdeye taşıyan yapımları izleyicilerle buluşturacak.

Biletlerin tüm gelirleri KAÇUV'a bağışlanacak

Yapılan açıklamaya göre, sağlık hizmetlerinin herkes için her yerde erişilebilir olması hedefiyle çalışan şirketin, toplumun tüm kesimlerinde kanser farkındalığını artırmak üzere düzenleyeceği Film Evresi, 2 Şubat'ta Cercle d'Orient Grand Pera'da düzenlenecek özel gala ile kapılarını açacak. 4-5 Şubat tarihlerinde ise toplam 4 film Grand Pera Cinemo 1 Salonu'nda izlenebilecek. Biletlerin biletinial.com adresinden satın alınabileceği etkinliğin tüm gelirleri Kanserli Çocuklara Umut Vakfı'na (KAÇUV) bağışlanacak.

4-5 Şubat tarihlerinde gösterimde olacak filmler:

Sweet November / Kasımda Aşk Başkadır (2001)

The Fault in Our Stars / Aynı Yıldızın Altında (2014)

My Sister's Keeper / Kız Kardeşimin Hikayesi (2009)

Me and Earl and the Dying Girl / Ben, Earl ve Ölen Kız (2015)

