Siemens Türkiye, DigiOneNow'ı hayata geçirdi

Siemens Türkiye yeni bir projeyi hayata geçirdi. Şirket, online platformu DigiOneNow'ı pazara sundu. Geliştirilen platform birçok sektöre hitap ederken, günlük ihtiyaçların giderilmesini hızlandırıyor. Maliyet ve zaman avantajı sunduğu belirtilen platform, network geliştirme ve potansiyel iş birliklerin hayata geçirilmesini sağlayacak. Şirketin ürün ve çözümlerini satın almak isteyen nihai kullanıcılar, pano üreticileri, elektrikçiler ve makine imalatçıları ile orta ve büyük ölçekli projeler geliştiren ve satın alma yapan endüstriyel işletmeler ile platformda buluşacak. Platform, kullanıcılara ayrıca partner stoklarının gerçek zamanlı sorgulanması ve online teklif talep edilmesi, online alışveriş, teknik eğitimler ve son kullanıcılara yönelik kampanyalar sunacak. Platform, kullanıcıların talep ettiği birden fazla üründen oluşan ürün listesini aratarak, birçok ürünün şirketin iş ortaklarındaki anlık stok durumunu sorgulayabilmesine ve ilgili iş ortağından teklif alabilmesini sağlıyor. Platformun, bu özellik ile şirketin elektrik ürünlerine ulaşmak isteyenlere de zaman tasarrufu sağladığı belirtiliyor.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Siemens Türkiye Elektrik ve Elektrifikasyon Ürünleri Direktörü Eylem Korucuoğlu, “Şirket olarak ülkemizde dijital dönüşümü sahipleniyor, ürün ve çözümlerimizle endüstrilerin dijital dönüşümüne katkı sağlıyor ve kullanıcılarımıza dijital dünyanın avantajlarını sunarak onları desteklemeye devam ediyoruz. Son olarak hayata geçirdiğimiz DigiOneNow da bu vizyonun somut bir çıktısı. Dijitalleşme, tüm dünyada satın alma davranışlarında da değişikliğe neden oldu ve online satışlar kullanıcıların yeni tercihi oldu. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz platformu, elektrik ürünleri pazarındaki tüm kullanıcıları kucaklayan ve tek bir çatıda buluşturan yeni nesil dijital bir ekosistem olarak hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.