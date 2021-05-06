Siemens Türkiye öğrencilerle dijital fuarda bir araya geldi

165 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren, dünyada dijitalleşmeye öncülük eden şirketler arasında bulunan Siemens Türkiye'nin ‘Dijital Geleceğini Şekillendir' sloganıyla hayata geçirdiği Dijital Kariyer Günü, ülkenin çeşitli üniversitelerinden öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. 5 Mayıs Çarşamba günü online platformda düzenlenen etkinlikte öğrenciler geleceğin çalışma hayatı, yöneticilerin kariyer yolculukları, dijitalleşme, Siemens'te kariyer gibi önemli konularda bilgi edindiler.

“Gelecek için bugünü dönüştürür” ana temasıyla Türkiye'de 165.Yılını kutlayan Siemens Türkiye'nin Kartal ve Gebze kampüsleri ise sanal tur aracılığıyla öğrencilere açıldı. Çeşitli ödüllü oyunlarla keyifli bir atmosferde geçen etkinlikte gençler, Siemens Türkiye, Siemens Healthineers ve Siemens Gamesa'nın yetkilileri ile de bir araya geldiler.

Öğrencilerle buluşan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, Siemens'in 174 yıllık geçmişinde imza attığı ilkler ve Türkiye'deki 165 yıllık faaliyetleri hakkında bilgiler paylaştı. Gelis, “Siemens, tarihi boyunca dünya genelinde elektrifikasyona, iletişime, altyapıya öncülük etti. Bugün de dijitalleşmeye öncülük ediyoruz. 165 yıldır faaliyette olduğumuz Türkiye'de, ülkenin gelişimine pek çok katkı sunduk. Osmanlı'ya telgrafı getiren, 1913 yılında ilk elektrik tramvayını getiren, bundan tam 100 yıl sonra hızlı tren projesini hayata geçiren bir şirket olarak Türkiye ile birlikte büyümeye devam ediyoruz. En önemli odak alanlarımızdan biri olan Ar-Ge alanında 45 bin mühendis çalışıyor. Bu mühendislerden 700 tanesi ise İstanbul'daki Ar-Ge merkezinde görev yapıyor” dedi.