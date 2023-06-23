Siemens Türkiye ve Astor Şarj'dan iş birliği

Tüm sektörlerde işletmelerin sürdürülebilirliğini, enerji verimliliğini ve dijital dünyaya uyumunu artıracak çözümler geliştirmeyi sürdüren Siemens Türkiye ile Türkiye'nin önde gelen transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticilerinden Astor Enerji'nin elektrikli şarj istasyon ağı markası Astor Şarj, elektrik araç şarj ünitesi konusunda iş birliği anlaşması imzaladı. Astor Şarj, Siemens Türkiye'den 170 adet Sicharge D-300kW ve 30 adet de Sicharge D-180kW olmak üzere toplam 200 adet elektrikli araç şarj ünitesi satın aldı.

“Ülkemizde elektrikli araçların üretimi ve altyapısı için yapılan yatırımlara teknoloji ve servis hizmetleri ile katkı sunuyoruz”

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Dr. Hüseyin Gelis, iş birliğine ilişkin yaptığı açıklamada gelecek için bugünü dönüştüren Siemens Türkiye'nin ulaşımın geleceği için de gerek elektrikli araç üreten fabrikaların dijital otomasyonundan gerek araç fabrikadan çıktıktan sonra ihtiyacı olan enerjiyi sağlayacak şarj istasyonlarına kadar uçtan uca bir hizmet sunduklarını belirtti. Gelis, sözlerine şöyle devam etti: “167 yıldır Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren Siemens Türkiye olarak, ülkemizde elektrikli araçların üretimi ve altyapısı için yapılan yatırımlara hem teknoloji hem de servis hizmetleri ile ciddi katkılar sunuyoruz. 2023 yılı sonuna kadar kurulacak istasyonlarla beraber Türkiye elektrikli araç şarj istasyonları altyapısını oluşturacak kesintisiz ve yüksek güç kapasitesinde Siemens Türkiye imzası bulunmasından dolayı gurur duyuyoruz.”

“Türkiye'nin elektrikli araç şarj istasyon altyapısını geliştireceğiz”

Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel iş birliği hakkında yaptığı değerlendirmesinde, “Ülkemizde 10 yıl içinde trafikte olan elektrikli araç sayısının 2,5 milyon olması bekleniyor. Elektrikli araç dönüşümüyle beraber altyapının oluşturulması da büyük önem taşıyor. Biz de Astor Şarj markamız ile Türkiye'nin elektrikli araç şarj istasyonları altyapısını geliştirmek için önemli bir adım attık. Özellikle hızlı şarj dediğimiz DC şarj istasyonlarının kurulumu için elektrik kurulu güç artışı gerekiyor. Köklü tecrübe ve deneyimimizle güç artışını sağlayacak kapasiteye sahibiz. Yaptığımız iş birliği, elektrikli araç sahiplerine güvenli, hızlı ve kolay şarj imkânı sunacak. Ayrıca bu anlaşma, ülkemizin enerji verimliliği ve çevre dostu teknolojiler konusundaki hedeflerine de katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

Siemens Türkiye E-mobility Birimi Ülke Yöneticisi Rıfkı Çolak ise yaptığı açıklamada “Türkiye'de yüksek potansiyele sahip e-mobility pazarı, hızla büyümeye devam ederken bu alanda yaptığımız yatırımlarla geliştirdiğimiz pazarın en hızlı şarj süresine sahip ürünümüz ve servis yapımız ile şarj ağı işletmecilerine çözüm sunuyoruz. Astor Enerji'nin altyapı kurulumu konusundaki bilgi birikimi sayesinde projeyi hedeflenen tarihten önce hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Yatırımların sürdürülebilirliği için dijital servis hizmetlerine öncelik verdik, Sicharge ürünlerimizin uzaktan bağlantı özelliği ile kesintisiz şarj hizmeti veriyoruz” dedi.

Astor Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Geçgel ise “Siemens gibi sektörünün öncü markası ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğiyle Türkiye'nin enerjisini en verimli şekilde kullanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Astor'un gücü ve Siemens'in ödüllü şarj ünitesi ile saatleri bulan dolum süreleri dakikalar içinde tamamlanacak. Enerjisini yenilenebilir kaynaklardan sağladığımız Astor Şarj istasyonları yeni teknolojisiyle tüm Türkiye'yi donatacak” dedi.

Şarj ünitesi şarj süresini 15 dakikaya kadar indirebiliyor

Verilen bilgiye göre; Siemens elektrikli araç şarj ünitesi Sicharge D, 24 inç dokunmatik ekran ile kullanıcı dostu kullanım sunuyor. Kullanıcılar ödemeyi cihaz üzerinde QR kod okutarak aplikasyon üzerinden güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Dinamik Yük Paylaşımı ile aynı anda 2 aracı hızlı şarj edilebilme imkânı sunan şarj ünitesi, güvenilir şarj sunmanın yanı sıra yüksek koruma sınıflı istasyonlar ile uzun süre güvenli altyapı imkânı sağlıyor. Farklı LED aydınlatmaları ile durum bildirimi gibi ayırt edici özelliğe sahip Sicharge D şarj ünitesi 400A kabloları sayesinde 160 kW'tan 300 kW'a kadar desteklenmesi ile şarj süresini 15 dakikaya kadar indirebiliyor. Bu istasyonlar Siemens Backend yazılımı sayesinde uzaktan takip ve kontrol edilebiliniyor. Bir arıza durumunda ise yüzde 99'una online olarak çözülüyor. Bu sayede sahaya servis ekibinin gönderilmesi gibi zaman ve maliyet unsurları minimize ediliyor. Siemens Sicharge D, 1954 yılından bu yana dünya genelinde tasarımları değerlendiren iF Design Ödüllerinde 2021 yılında “kullanıcı ara yüzü” ödülünü alırken 2023 yılının “en iyi ürünü” seçildi.

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