Siemens Türkiye, yangın ve güvenlik sistemi ürünlerini tanıttı

Yangın ve güvenlik sektörü paydaşlarını bir araya getiren ve iki yılda bir düzenlenen TÜYAK, 31 Mart - 2 Nisan tarihlerinde düzenlendi. Bu yıl yedinci kez gerçekleştirilen sempozyum ve sergi kapsamının ana teması "Yangın Mühendisliğinde Tasarım, Uygulama ve İşletme" oldu. Yangın ve güvenlik alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin masaya yatırıldığı, tasarımcı, uygulayıcı, araştırmacı ve işletmecilerin buluştuğu etkinlikte şirket, yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubunu sektör temsilcilerine sundu.

Cerberus PACE, Cerberus Cloud, Cerberus DMS ve Cerberus PRO, Sinorix ürünleriyle fuara katılan şirket, sektör temsilcilerinden ilgi gördü. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens yangın ve güvenlik sistemleri ürün grubunda yer alan Cerberus PACE ile bütün genel anons ve sesli alarm ihtiyaçlarını yönetiyor. Cerberus PACE, itfaiye tarafından gerçekleştirilen canlı duyurularla desteklenen, aşamalı tahliye gibi acil durum prosedürleri de dahil olmak üzere modern işletmelerin ihtiyaç duyduğu tüm adımlar düşünülerek tasarlandı. Cerberus Cloud ile verilerden yararlanarak aynı anda birden çok mekân izlenebiliyor. Cerberus DMS, ihtiyaçlar doğrultusunda özelleştirilebilen akıllı sistemiyle verimli yönetim imkânı sunarken, Cerberus PRO hızlı ve güvenilir yangın algılama özelliği sayesinde alarm ve kontrol ihtiyaçlarını karşılayan yangın güvenliği sistemi olarak ön plana çıkıyor.