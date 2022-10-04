Siemens Türkiye yeni ürünü Reyrolle 5'i sektörle buluşturdu

Siemens Türkiye'nin sektör paydaşları ile bir araya geldiği ve enerji sektörünün geleceğinin konuşulduğu Dağıtım Günleri Etkinliği'nde, Aşırı Akım Rölesi, Fider Koruma Rölesi, RTU (Uzak Uç Birimleri) ve Dağıtım Otomasyon Ürünleri hakkında da bilgiler paylaşıldı. Katılımcıların beklenti ve isteklerine yönelik geliştirilen ürün portföyleri paydaş görüşlerine sunulduğu etkinlikte şirket ekibi, 6 gün boyunca farklı şehirlerde Reyrolle 5 ürününün tanıtımını da gerçekleştirerek Dağıtım Günleri Etkinliği'ni başarıyla tamamladı. Şirket, farklı çözümleriyle sektörünün gelişimi adına çalışmalara devam etmeyi hedefliyor.

Reyrolle 5 değişen ihtiyaçlara yanıt olacak

Yapılan açıklamaya göre şirket, kullanıcı dostu ürünleriyle, yüksek performans sağlayan çözümler üretmeye devam ediyor. Siemens Türkiye Elektrifikasyon ve Otomasyon iş birimi enerji sektörüyle bir araya geldiği Dağıtım Günleri Etkinliği'nde yeni ürünü Reyrolle 5'i sektör paydaşlarının beğenisine sundu. Koruma röleleri geliştirme konusundaki deneyimleriyle şirket, güvenilir performans sağlamak için kanıtlanmış algoritmalar kullanmaya devam ediyor. Etkinlikte tanıtımı gerçekleşen Reyrolle 5, tüm fonksiyon ve siber güvenlik altyapılarını bünyesinde bulundurarak müşterilerin değişen ihtiyaçlarına yanıt olmayı hedefliyor.

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