Siemens Türkiye'den çalışan sağlığı ve motivasyonuna yatırım

Kampüslerinde ve faaliyet alanlarında sürekli olarak fark ve değer oluşturmayı hedefleyen Siemens Türkiye, çalışan sağlığı ve motivasyonunu en üst seviyeye çıkarmak ve çalışma ortamına yeni bir soluk getirmek amacıyla Gebze'deki Entegre Üretim Tesisleri'nde ek yatırımlar gerçekleştirdi. Şirketten yapılan açıklamada; şirketin kampüsleri içinde en büyük yaşam alanlarından biri olan tesiste, sosyal yaşam alanları, yürüyüş yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahalarının yanı sıra açık amfi tiyatro gibi kültür-sanat faaliyetleri için ayrılan alanlar da yer alıyor. Yaklaşık 1,6 milyon TL'lik yatırımla hizmete açılan sosyal tesise, şirketin Türkiye'deki kuruluş yılına atıfta bulunmak amacıyla '1856 Siemens Spor Parkı' adı verildi. Bu alana Siemens'in Türkiye'deki 162 yıllık geçmişinin sembolü olarak, 1856 yılında hayata merhaba demiş bir zeytin ağacı da dikildiği kaydedildi.

"Çalıştığı yerde mutlu olan bireyler daha üretici oluyor"

Yeni sosyal tesis, 23 Kasım'da Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Hüseyin Gelis, şirket yöneticileri ve çalışanların katıldığı törenle hizmete açıldı.

Açılış töreninde konuşma yapan Gelis şunları söyledi: "İş yapış biçimlerinin ve çalışma kültürünün çok hızlı şekilde değiştiği bir dönemden geçiyoruz. İnsanlar gün içinde vakitlerinin önemli bir kısmını iş yerinde geçiriyor. Bu nedenle şirketler için çalışan sağlığı ve motivasyonu en az ürün, hizmet ve ekonomik değer oluşturmak kadar önemli. Çalıştığı yerde sağlıklı ve motive olan bireylerin mutluluk düzeyi ve aidiyet duygusu güçleniyor. Dolayısıyla ortaya çıkan işler daha verimli ve üretici oluyor. Biz, şirket olarak 3 bin kişilik büyük bir aileyiz. Birlikte geçirdiğimiz her keyifli anın hem bireysel hem de kurumsal başarımıza katkı sunacağına inanıyorum. İşte bu bakış açısıyla Gebze Entegre Üretim Tesislerimiz bünyesinde 1856 Siemens Spor Parkı'nı hayata geçirdik. Bu tesislerin, çalışanlarımızın yoğun iş temposu içinde kendilerine iyi bakmalarına ve sağlıklarını korumalarına destek olmasını hedefliyoruz".