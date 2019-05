Siemens Türkiye'nin 'Kariyerini Sahiplen Ekosistemi' HR Tech Leaders etkinliğinde tanıtıldı

Türkiye'nin en büyük iş ve teknoloji etkinliklerinden &NOW Business&Tech Week bu yıl Siemens Türkiye'nin de katılımıyla gerçekleştirildi. Management Centre Türkiye (MCT) tarafından düzenlenen etkinlikte, farklı ülkelerden gelen katılımcılar teknoloji, yönetim ve insan kaynakları arasındaki ilişkiyi 2 gün boyunca devam eden sunum ve oturumlarla değerlendirdiler. İnsan Kaynakları Zirvesi, Dijital Liderlik Zirvesi, Future of Work Zirvesi, HR Tech Leaders, Be Digital Yönetim Fuarı gibi pek çok etkinliği bünyesinde barındıran &NOW ile dijital dönüşümün insan kaynakları üzerindeki etkisi tüm yönleriyle ele alındı.

Aslı Kunur: "Merkeze çalışanın kendisini yerleştiriyoruz"

&NOW Business&Tech Week kapsamında gerçekleşen HR Tech Leader etkinliğinde Siemens Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Aslı Kunur, Kariyerini Sahiplen Ekosistemi başlıklı bir sunum yaptı. Kunur, dijital dönüşümle birlikte çalışanlar ve iş birimleri açısından insan kaynaklarının son dönemde 'stratejik partner' olma yönüyle ön plana çıktığını ifade ederek, değişen dünyada çalışanların beklentilerinin de değiştiğine, bu beklentileri gerçekleştirmek için bir dönüşüm gerektiğine dikkat çekti.

Aslı Kunur, Siemens'in bu doğrultuda 2017 yılında başlattığı HR Transformation (İK Dönüşüm) sürecini şu sözlerle açıkladı: "Projeye başlama noktasında insan kaynaklarına bakış açımız farklıydı. Ulaşmak istediğimiz noktada ise küresel, yalın ve çevik bir insan kaynakları vizyonumuz vardı. Bu yolculukla bazı süreçlerimiz standartlaştırılıp basitleşti, hatta bazılarından tamamen vazgeçtik. Günümüzde Siemens Türkiye'de insan kaynaklarını alanında uzman, iş odağı yüksek, stratejik bir partner olarak konumlamayı amaçlıyoruz".