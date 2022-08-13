Sierre Leone Devlet Başkanı Bio: “Protestoların amacı hükümeti devirmek”

Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, ülkede geçtiğimiz perşembe gününden bu yana devam eden protestolar hakkında açıklamada bulundu. Devlet Başkanı Bio açıklamasında, “Protestolar küresel ekonomik krizin yol açtığı bir protesto değil. İsyancıların amacı demokratik olarak seçilmiş hükümeti devirmek” dedi. Protestolarda 21 sivil, 6 polis memuru olmak üzere toplam 27 kişinin öldüğü belirtildi. Başkent Freetown'da düzenlenen protestolarda göstericiler, Devlet Başkanı Bio'nun istifasını istiyor.