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Şifa deposu püren balının kilosu 125 lira

Şifa deposu püren balının kilosu 125 lira
Şifa deposu püren balının kilosu 125 lira

Hatay'ın Samandağ ilçesinde üretilen püren balı yıllardır lezzeti ve şifa kaynağı olması nedeniyle tercih ediliyor.

Şifa deposu püren balının kilosu 125 lira! Taleplere yetişilemiyor - Foto Galeri

Barındırdığı tat ile bilinen püren balını arılar, bölgede bulunan Musa Dağı'nın yükseklerindeki maki türü olan püren çiçeklerinden üretiyor. Doğal yayılış gösteren püren türleri ilkbahar ve sonbaharda çiçekleniyor. Pembe ve mor renkli çiçekler arılar için zengin nektar ve polen kaynağı olarak biliniyor. Özellikle karaciğer yağlanması ve idrar yolları rahatsızlıklarında çok yararlı olduğu bilinen püren balı aynı zamanda yüksek enerji de veriyor.
10 yıldır arıcılık yapan 47 yaşındaki 4 çocuk babası Mustafa Yüksel, "Püren balının rengi yeşil ve donma özelliği yüksek. Püren balı astım ve bronşite çok iyi geliyor. Püren balını süt veya ılık su ve limonla içtiğiniz zaman şifasını görürsünüz" dedi.

10 yıldır arıcılık yapan 50 yaşındaki 4 çocuk babası Selahattin Güleç ise püren balını kilosunu 125 ila 150 TL arasında sattıklarını belirterek, "Bazen talepleri yetiştiremiyoruz o yüzden 1 kilo isteyene yarım kilo vermek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

Alican Gümüş
 

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