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Sıfır atıkta okullar yarıştı İhlas Koleji kazandı

Sıfır atıkta okullar yarıştı İhlas Koleji kazandı
Sıfır atıkta okullar yarıştı İhlas Koleji kazandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında Atık Kâğıt ve Geridönüşümcüler Derneği (AGED) tarafından yapılan “Okullar Sıfır Atık İçin Yarışıyor” yarışmasında Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar arasında yapılan yarışmada Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu toplamış olduğu 6185 kg'lık atıkla birinci olurken yarışma ödülü olarak da bir teleskop okula hediye edildi.

Geri Dönüşüm Malzemelerinden Sergi Düzenlendi

Öğrencilerin velileriyle birlikte yer aldığı yarışma yaklaşık 5 aylık bir süreci kapsadı. Bu süre zarfında bilgilendirici el broşürleri hazırlanırken Beylikdüzü Belediyesi'nin ilgili birimleri tarafından okuldaki öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve personele geri dönüşüm eğitimi verildi. Yarışma kapsamında düzenlenen geri dönüşüm malzemelerinden oluşan sergi de büyük ilgi çekti.

Okulun Fen Bilimleri Zümre Başkanı Tuba Kaya ve ekibi tarafından sürdürülen yarışma hazırlıkları süresince israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, çevre bilincinin oluşturulması gibi konularda öğrencilerin ve velilerin bilgilendirilmesi de sağlandı.

Yeltekin: “Hedefimiz çevre bilincine sahip duyarlı gençler yetiştirmek”

İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, yarışmanın kazanılmasında emeği olan öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve okul personeline teşekkür etti.
Çevre bilincinin kazandırılması konusunda hassasiyetleri olduğuna vurgu yapan Yeltekin, “Gelecek nesillerimizin çevre bilinci kazanması ve sahip olduğu bilgileri davranış haline getirmesi konusunda duyarlı olan okulumuz daha yeşil bir çevre için çalışmalarına devam edecektir” dedi.

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