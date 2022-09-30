Sıfır daire beklerken çadıra kaldı

Evini alamadığı için zor durumda olan ve arsaya çadır kuran Fatma Saim, “Ben buralar yıkıldığından beri kiradaydım. Artık kiramı veremez hale geldim. Oğlum sinir hastası çalışamıyor ve torunum kalp hastası. Artık 'sesimi Cumhurbaşkanım da duysun' dedim ve çadırımı açtım. Şimdiye kadar kiramı verebiliyordum ama şimdi veremiyorum. Burada herkes zaten zor durumda, evlerden dolayı onlar da sağ olsunlar beni gören geldi. Hepimiz sesimizi duyurmak istedik. Müteahhitten şikayetçiyiz. Evimizi yapsın artık. Kiramızı vereceğini söyleyerek kandırdı, evimizi yıktı ve bizi böyle ortada bıraktı. Arsamıza sahip çıkamıyoruz burada. Ne ödeyecek durumumuz var ne de evimiz var. Eğer evimiz olsaydı ben burada çadır kurmazdım. 3 gündür buradayım. Kalp hastası çocukla buradayım ben sesimi duyurabilir miyim diye” ifadelerini kullandı.



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