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Sıfır daire beklerken çadıra kaldı

Sıfır daire beklerken çadıra kaldı
Sıfır daire beklerken çadıra kaldı

Kayseri’de faaliyet gösteren TKN Yapı firması tarafından 11 yıl önce evleri alınarak apartman dairesi verileceği söylenen mahalle halkı, yıkılan evlerin yerine hiçbir şey yapılmayınca arsaya çadır açtı.

Sıfır daire beklerken çadıra kaldı - Tıkla İzle

Evini alamadığı için zor durumda olan ve arsaya çadır kuran Fatma Saim, “Ben buralar yıkıldığından beri kiradaydım. Artık kiramı veremez hale geldim. Oğlum sinir hastası çalışamıyor ve torunum kalp hastası. Artık 'sesimi Cumhurbaşkanım da duysun' dedim ve çadırımı açtım. Şimdiye kadar kiramı verebiliyordum ama şimdi veremiyorum. Burada herkes zaten zor durumda, evlerden dolayı onlar da sağ olsunlar beni gören geldi. Hepimiz sesimizi duyurmak istedik. Müteahhitten şikayetçiyiz. Evimizi yapsın artık. Kiramızı vereceğini söyleyerek kandırdı, evimizi yıktı ve bizi böyle ortada bıraktı. Arsamıza sahip çıkamıyoruz burada. Ne ödeyecek durumumuz var ne de evimiz var. Eğer evimiz olsaydı ben burada çadır kurmazdım. 3 gündür buradayım. Kalp hastası çocukla buradayım ben sesimi duyurabilir miyim diye” ifadelerini kullandı.
 

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