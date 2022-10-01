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Sıfır daire beklerken kalp hastası çocuklarıyla çadıra kaldı

Sıfır daire beklerken kalp hastası çocuklarıyla çadıra kaldı
Sıfır daire beklerken kalp hastası çocuklarıyla çadıra kaldı

Kayseri’de faaliyet gösteren TKN Yapı firması tarafından 11 yıl önce evleri alınarak apartman dairesi verileceği söylenen mahalle halkı, yıkılan evlerin yerine hiçbir şey yapılmayınca arsaya çadır açtı.

Sıfır daire beklerken kalp hastası çocuklarıyla çadıra kaldı - Tıkla İzle

Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'nde toplam 115 ev sahibi ile anlaşarak yeni daireler yapma vaadi veren TKN Yapı şirketi, üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen arsaya hiçbir işlem yapmadı. Evleri aldıktan 7 yıl sonra ev sahiplerine ikametleri boşaltmalarını ve kiralarını ödeyeceklerini söyleyen şirket yetkilileri, iddiaya göre sadece 18 ay kira desteği sundu. Evlerinin bulunduğu arsada yeller esen mahalle sakinleri de boş arsaya çadır açarak, müteahhidin verdiği taahhütleri yerine getirmesi için yetkililere seslendi.

Eren Kan - Mükremin Kaya
 

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