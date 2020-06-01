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Sıfır otomobiller etrafa saçıldı

Sıfır otomobiller etrafa saçıldı
Sıfır otomobiller etrafa saçıldı

Bursa’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil taşıyan tır yan yattı. Tırın üzerindeki sıfır otomobiller otobana saçılırken, trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Kaza, İstanbul - İzmir otobanı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oyak Renault fabrikasından aldığı otomobilleri taşıyan tırın şoförü Ş.Y., otoban çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yan yatan tırın üzerindeki otomobillerden üçü yola düştü. Yan yatan tırın dorsesindeki 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Kazanın yaşandığı anda yolda başka araç olmaması faciayı önledi.

Tır şoförü Ş.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, otoyolda uzun kuyruklar oluştu. Hasar görmeyen araçlar başka bir tıra aktarılırken, yola düşen Reno otomobiller ise vinç marifetiyle kaldırıldı. Otoyol trafiğini kitleyen kazada can kaybı yaşanmazken, 5 otomobil kullanılmaz hale geldi.

Abdullah Çibir
 

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