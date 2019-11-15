Sigara ağız ve diş sağlığının düşmanı

Medicana Konya Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Ülker, sigaranın ağız ve diş sağlığında ağır tahribata neden olduğunu söyledi. Sadece sigara veya puro değil bütün tütün ürünlerinin tehlikeli olduğuna değinen Doç. Dr. Ülker, “Tütün gençler ve genç yetişkinler için çok ciddi bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Tütün ürünleri kullanımı ile ilişkili sağlık problemleri için alabileceğiniz en iyi önlem hiç başlamamaktır. Tütün ürünleri kötü nefes kokusuna neden olur, ancak bu sadece başlangıçtır.

Tütündeki nikotin ve katran nedeniyle dişler ve dil lekelenir. Dişler çok kısa sürede sararır. Uzun süre nikotin ve katrana maruz kalan dişler neredeyse kahverengi bir renk alır. Sadece dişler değil, dişlere yapılan dolgular, kaplamalar ve diğer protezler de sigara nedeni ile renklenirler" dedi.

Doç. Dr. Ülker, sigara içmenin diş eti hastalığına neden olduğunu kaydederek, "Sigara içen kişilerin bakteriyel plak üretme olasılığı daha fazladır ve bu da diş eti hastalığına yol açar. Diş etleri etkilenir, çünkü sigara içmek kan dolaşımında oksijen eksikliğine neden olur, böylece enfekte diş etleri iyileşmez. Sigara içmek insanların daha fazla diş plağına sahip olmalarına ve diş eti hastalığının sigara içmeyenlere göre daha çabuk kötüleşmelerine neden olur. Diş eti hastalığı, yetişkinlerde hala en yaygın diş kaybı nedenidir. Sigara içenlerde diş çekimi veya başka bir ağız içi operasyon sonrası iyileşme daha yavaş olur. Çekim boşluğu veya operasyon sahasının enfekte olma olasılığı daha fazladır. Sigara içmek, cerrahi operasyonla çene kemiklerine yerleştirilen diş implantlarının kısa ve uzun dönem başarısını olumsuz etkiler. Sigara içenler yeyip içtiklerinden daha az lezzet alırlar.

Sigara içmenin ağız kanserlerine neden olabileceği unutulmamalıdır" diye konuştu.