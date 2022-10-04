'Sigara, ekosistemdeki tüm canlılara ciddi zarar veriyor'

Sigarayla etkin mücadele edebilmek amacıyla kurulan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, sigaranın sadece insanlar üzerinde değil tüm ekosistemdeki canlılar üzerinde ciddi etkileri olduğunu ifade etti.

“Sigara, doğanın dengesini bozup ona zarar veriyor”

Dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyar insanın sigara içtiğini belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, bu durumun sigara içmeyen birçok canlıda pasif içicilik oluşturduğunu belirterek, “Sigara dumanında, arsenik, siyanamid, hidrojen, nikotin, amonyak gibi birçok zehir havaya karışıyor ve insanlar gibi hayvanlar da bu zehirlere maruz kalarak pasif içici oluyor” dedi. Ayrıca, sigara izmaritlerinin büyük bir çevre sorunu olduğunu kaydeden Aydın, izmaritlerin hayvanlar tarafından yenildiğinde onların vücutlarında ciddi sağlık sorunlarına sebep olduğunun altını çizdi.

“Kuşlarda akciğer, köpeklerde ise burun kanseri riski var”

Yaşadığımız gezegenin tüm canlıların ortak evi olduğunu kaydeden Doç. Dr. Mustafa Aydın “Sadece insanların değil, hayvanların ve tüm canlıların yaşam hakkı kutsal. Bu sebeple hayvanları da sigaranın zararlı etkilerinden korumalıyız” dedi. Evde beslediğimiz minik dostlarımızın yanında içtiğimiz sigaranın dumanının bile onların hem tüylerinde hem de iç organlarında geri dönüşü olmayan etkiye sahip olduğunu vurgulayan Aydın, “Bilinçsizce yaktığınız bir sigara bile onların sağlığının bozulmasına neden oluyor. Örnek vermek gerekirse kuşlarda akciğer kanserini tetikliyor, birçok hayvanda göz enfeksiyonuna neden oluyor. Köpekler başta olmak üzere tüm hayvanlarda başta burun ucu kanseri olmak üzere çeşitli kanser türlerinin görülme sıklığını arttırıyor” ifadelerini kullandı.

Toplumsal bilincin oluşması için sivil toplum örgütleri öncü olmalı

Tüylü dostlarımızı sigaranın zararlı etkilerinden korumanın insanlık vazifesi olduğunu belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, bunun için toplumların el birliğiyle çalışması gerektiğini belirtti. Aydın” Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak, toplumumuzda sigara kullanımını en aza indirmek ve mümkünse tamamen ortadan kaldırmak için yıllardır büyük bir mücadele vermekteyiz. Bu mücadelemiz sadece bireyler için değil topyekûn doğal çevre içindir. Sigaranın insana, hayvana ve doğaya verdiği zararı minimum düzeye indirmek, daha temiz ve daha yaşanabilir bir dünya oluşturmak elimizde. Bunun için toplumsal bilinç oluşturulmalı. Toplumsal bilincin oluşmasında sivil toplum örgütleri öncü bir rol üstlenmeli” diyen Doç. Dr. Mustafa Aydın son söz olarak “Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak biz, üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.

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