Sigara içenler korona virüse dahs çok yakalanıyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge“31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü” nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Tütün ürünlerinin zararlarına değinen Bilge, başta akciğer kanseri olmak üzere birçok ölüme sigaranın neden olduğunun kanıtlandığını ifade etti. Prof. Dr. Uğur Bilge “Tütün kullanımı, halen dünyanın ve ülkemizin en önemli Halk Sağlığı sorunları arasında yer alma özelliğini korumaktadır, dünyada en önemli önlenebilir hastalık nedenidir. Tütün dünyada her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Sigara dumanında 5300'den fazla kimyasal madde mevcuttur. Bu kimyasal maddelerden bugüne kadar 70'den fazlası, kanser yapıcı etkiye sahip maddeler olarak tanımlanmıştır. Yapılan incelemelere göre, 1,8 milyon kişinin akciğer kanser tanısı aldığı ve her yıl 1,6 milyonun da hastalığa bağlı hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Artık dünyada başta akciğer kanseri olmak üzere birçok ölüme neden olan hastalığın nedeninin sigara olduğu kanıtlanmış durumdadır. Özellikle kapalı mekânlarda içilen sigara dumanına maruziyet daha ciddi sağlık sorunlarına neden olmaktadır. Bu nedenle son zamanlarda hem devlet hem de sivil toplum kuruluşları sigara konusunda ciddi çalışmalar yürütmektedir. Bunun en güzel ve somut örneği dumansız hava sahası uygulamasıdır. Bu uygulamanın başlaması ile kapalı alanlarda sigara içilme oranı ciddi oranda düşmüştür ve sigarayı bırakma oranı da artmıştır” diye konuştu.

“Sigara kullananlar korona virüsü daha ağır geçirir”

Prof. Dr. Uğur Bilge korona virüs salgınında, sigara kullananların hastalığa yakalandıklarında daha ağır geçirdiklerinin altını çizdi. Bilge “Yaşadığımız süreçte Covid-19 pandemisi sigaranın olumsuz etkilerini daha da ön plana çıkaran bir faktör olmaktadır. Covid-19 hastalığı tanısı ile izlenen hastaların akıbetlerini belirleyen en önemli ve en yaygın risk faktörlerinden biri olarak sigara ön plana çıkmıştır. Daha önceki inflüenza gibi enfeksiyonlarda da hastalığa yakalanma ve daha şiddetli hastalık tablosuna sahip olma yönünden sigaranın negatif etkileri ortaya konmuşken, yeni korona virüs enfeksiyonunda bu durumun daha da belirgin olarak ortaya çıktığı izlenmektedir” ifadelerine yer vererek durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Prof. Dr. Uğur Bilge, sigara içenlerin korona virüse daha fazla yakalandığını belirtti.

“Sigara içenler Covid-19 hastalığını daha ağır geçiriyorlar. Sigara içicisi olup, Covid-19'a yakalanarak hastalığı ağır geçiren, akciğer şikâyetleri devam eden hastalar oluyor. Bu hastalarda sigara ile ilişkili olarak Covid-19 süreçlerinin uzadığını gözlemliyoruz. Bu nedenle sigara içenlerin bu konuda dikkatli olması ve nikotin bağımlılığından kurtulma süreçlerini kararlılıkla öne çekmeleri gerekiyor. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı Alo 171 numaralı telefonu aradıkları takdirde, en yakın Sigarayı Bırakma Polikliniği'ne yönlendirileceklerdir. İlimizde Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinde, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezinde, Eskişehir Şehir Hastanesinde, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde, Birinci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü TSK 1.Basamak Muayene Merkezinde bulunan sigarayı bırakma poliklinikleri hizmet vermektedirler.”



Bahadır Turgut

