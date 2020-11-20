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Sigara içmenin yasak olduğu alanlara tabela dikildi

Sigara içmenin yasak olduğu alanlara tabela dikildi
Sigara içmenin yasak olduğu alanlara tabela dikildi

Korona virüse karşı alınan ek tedbirler kapsamında Düzce’de belirlenen meydan, cadde ve sokaklara belediye ekipleri tarafından “Bu alanda sigara içilmez” tabelaları asıldı.

Düzce Belediyesi, kent merkezinde insanların yoğun olduğu cadde ve meydanlarda uygulanan sigara yasağı ile ilgili olarak uyarıcı tabelalar yerleştirdi.

Düzce Valiliği'nin aldığı karar kapsamında trafiğe kapalı caddeler, sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştı. Buna göre; İstanbul Caddesi, Antep Caddesi, Spor Sokak, Kızılay meydanı ve otobüs duraklarında sigara içilmeyecek.

Düzce Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü de uyarı tabelaları yaparak yasaklı alanlara astı.

Ali Yıldız
 

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