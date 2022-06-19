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Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle çevirdi

Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle çevirdi
Sigara izmariti 50 dönüm buğdayı 10 dakikada küle çevirdi

Tekirdağ'ın Çorlu’da yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti, tarlada yangın çıkararak, rüzgarın da etkisiyle 10 dakikada biçilmemiş buğday tarlasını küle çevirdi.

Olay, Çorlu - Sarılar yolu üzerindeki yeni cezaevi inşaatı yanındaki tarlada meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen araçlardan atılan sigara izmariti yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle İlter Temeldubas'a ait biçilmemiş buğday tarlası alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Hazırlanması için 1 yıllık emek sarf edilen buğday tarlasının yanması çiftçiyi derinden üzdü.

İtfaiye eri yaralandı

Yangın söndürme çalışmaları esnasında yaralanan 1 itfaiye eri de, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Parmağından yaralanan itfaiye eri tedavisinin ardından taburcu edildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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