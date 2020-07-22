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Sigara izmariti mobilya taşıyan aracı küle çevirdi

Sigara izmariti mobilya taşıyan aracı küle çevirdi
Sigara izmariti mobilya taşıyan aracı küle çevirdi

Diyarbakır-Hani karayolu üzerinde seyir halinde bulunan ve ilçeye mobilya taşıyan bir pikap, sigara izmaritinin atılması sonucu alev aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda araç küle döndü.

Sigara izmariti mobilya taşıyan aracı küle çevirdi - Tıkla İzle

Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır-Hani karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre mobilya taşıyan ve plakası belirlenemeyen pikap, iddiaya göre sürücüsünün attığı sigara izmaritinin aracın kasa kısmına gelmesi sonucu alev aldı. Araçtan duman çıktığını gören sürücü, pikabı yol kenarına çekip durdurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Yangın nedeni ile araç ve içinde bulunan mobilya eşyaları küle dönerken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Murat Başal

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