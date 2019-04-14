Sigara izmaritinden bıkan esnafın gülümseten levhası

Çevre temizliği konusunda ne kadar titiz olduğumuz gözler önüne seren bir olaya da Gaziantep Caddesi esnafı imza attı. İçilen sigara izmaritlerini rastgele sağa sola atan tiryakilerin yanı sıra izmaritlerini ağaçların altındaki toprağa atanlarda olunca, toprağı temizlemekte yorucu ve zor oluyor. Hemen hemen her gün o zorluğu çeken Gaziantep Caddesi esnafı da sigara izmaritlerinin en çok atıldığı ağaçlara afiş asarak, ağaç diplerine izmarit atılmaması için vatandaşlara uyarılarda bulundular. Ancak asılan afişte; “Ağaç diplerine sigara izmariti dikmeyin, Biz diktik yetişmiyor” yazınca vatandaşların gülümsemesine neden oldu.

Bu tabelanın ardından ağacın altına sigara izmariti atanların sayısında ciddi azalma olması nedeniyle ağaçların diplerinde sadece çiçekler kaldı.

Selçuk Akyol

