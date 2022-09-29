'Sigara, kalbin en büyük düşmanıdır'

Dünya Kalp Günü sebebiyle önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, kalp sağlığını ciddi biçimde tehdit eden en büyük unsurların başında tütün ve tütün mamulleri olduğunu belirtti. Kalp ve damar hastalıklarının yüzde 80 oranında, kişinin kötü yaşam biçiminden kaynaklı olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Aydın, “Sigara kullanımı, bu kötü yaşam biçiminin başında gelmektedir. Sigara içen insanların kalp krizi geçirme ihtimali, sigara içmeyen insanlara göre beş kat daha fazladır. Günde sadece 1 adet sigara içmek bile kalp damar hastalıkları riskini artırıyor. Bu sebeple ‘Ben az içiyorum bir şey olmaz' deyip geçmeyin” dedi.

“Sigaranın, damar tıkanıklığı gibi ölümcül birçok sonucu var”

Sigara kullanımı ile koroner kalp hastalıkları arasındaki ilişkiye dikkat çeken Doç. Dr. Mustafa Aydın, koroner kalp hastalıklarına yakalanma riskinin sigara içenlerde daha büyük risk oluşturduğunu belirtti. Sigaranın insan sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin araştırılmaya başlandığı 1950'li yıllardan günümüze elde edilen sonuçları değerlendiren Aydın “Çok uzun yıllar sigaranın sadece akciğer üzerine olumsuz etkilerini konuştuk. Ancak şu bir gerçek ki sigara, kalp üzerinde de doğrudan ve çok ciddi etkiler oluşturmaktadır. Sigaranın damar sertliği, damar tıkanıklığı gibi ölümcül birçok sonucu var” ifadelerini kullandı.

“Bırakmak için hala geç değil”

Çok uzun yıllar sigara içen insanların sigarayı bırakamayacaklarına ve bıraksalar bile bunun bir faydası olmayacağına dair yaygın bir kanıya sahip olduklarını belirten Doç. Dr. Mustafa Aydın, “Bu düşünce çok yanlış. Sigarayı bıraktığınız andan itibaren vücut yavaş yavaş kendini toparlamaya başlıyor. Örnek vermek gerekirse, sigarayı bıraktıktan 20 dakika sonra kan basıncı ve dolaşım normale dönüyor ve 8 saat sonra kandaki oksijen düzeyi normale döndüğünde kalp krizi geçirme riski düşüyor. 24 saat sonra ise insan bedeni karbon monoksitten tamamen arınıyor. Bu sebeple şunu belirtmek istiyorum ki hem kendiniz hem de sevdikleriniz için bir an evvel sigarayı bırakın. Bırakmak için hala geç kalmış sayılmazsınız. Biz, Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak sigarayı bırakma konusunda kararlı olan herkese bilgi vermeye ve aydınlatmaya hazırız” diyerek sözlerini tamamladı.

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