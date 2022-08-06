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Sigara paketi içerisinde uyuşturucu

Sigara paketi içerisinde uyuşturucu
Sigara paketi içerisinde uyuşturucu

Kağıthane ve Sancaktepe'de sigara kağıtlarının içerisine uyuşturucu saklayıp satan 2 kişi yakandı.

Kağıthane ve Sancaktepe ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığına dair ihbar alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, uyuşturucu maddeleri sigara paketi içinde sattıkları tespit edilen E.A. ve S.D isimli 2 şüpheli şahıs yakalandı. Adreslerde, araçlarda ve şahısların üstlerinde yapılan aramalarda, çoğu paketlenmiş ve satışa hazır olmak üzere 26,835 gram kubar, daralı ağırlığı 116,80 gram olan kubar yapımında kullanılan etken madde, bin lira nakit para, 5,41 gram kokain, 3,71 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Konuyla ilgili yakalanan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan adli makamlara sevk edilen E.A isimli şahıs tutuklanarak Cezaevine gönderildi. S.D. isimli şahıs ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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