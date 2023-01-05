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Sigara yakmak istedi, bomba gibi patladı

Sigara yakmak istedi, bomba gibi patladı
Sigara yakmak istedi, bomba gibi patladı

Diyarbakır’da bir kişi sızan gazı fark etmedi, sigara yakmak için çakmağı ateşledi bomba gibi patladı.

Olay, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Emek Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir cep telefonu dükkanında tüpten sızan gaz iş yerini sardı, bu sırada iş yerinde olan Ahmet Arif A. isimli 22 yaşındaki çalışan sigara içmek için çakmağı ateşledi, dükkan bomba gibi patladı. Korku dolu anların yaşandığı anlarda genç çocuk yüzünde ve çeşitli bölgelerinde yanarak yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Selahattin Eyyubi Hastanesi'ne sevk edildi.

Murat Başal

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