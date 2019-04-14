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Sigaraya vermeyince önce bıçaklandı sonra da gasp edildi

Sigaraya vermeyince önce bıçaklandı sonra da gasp edildi
Sigaraya vermeyince önce bıçaklandı sonra da gasp edildi

Gaziantep’te 28 yaşındaki Suriye uyruklu İ.M.M isimli şahıs, kendisinden sigara isteyen kimliği belirsiz 3 kişinin saldırısı uğradı. Önce bıçakla yaralanan şahıs, daha sonra ise gasp edildi

İddiaya göre, Ünaldı Mahallesinde yolda bekleyen İ.M.M isimli şahıstan, kimliği bilinmeyen 3 kişi sigara istedi. İ.M.M'nin, sigara vermemesi üzerine şahıslarla aralarında tartışma çıktı. Kavgada bıçakla yaralanan İ.M.M şahıslardan kaçmaya çalıştı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından şahıs, baygınlık geçirdi.

Şüpheliler, yaralı ve baygın halde bulunan İ.M.M'nin cebinden iddiaya göre 500 TL parayı alıp kayıplara karıştı. İ.M.M'nin kanlar içinde yerde yattığını gören vatandaşlar 112 acil ekiplere haber verdi. Olay yerine gelen ekipler ilk müdahalenin ardından yaralıyı Gaziantep Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.  

Ahmet Demir - Said Vakkas Yağcı

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