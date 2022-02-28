Sığınakta kalan Oksana: 'Bizim bizden başka kimsemiz yok'

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında Ukrayna'nın pek çok kentinde siren sesleri yükselirken halk sığınaklara kalıyor. Ukrayna'nın Çernigiv kentinde yaşayan Oksana Öteleş de arkadaşları ile sığınakta kalıyor. O anları anlatan Oksana, “Durumlar kötü. Şehrimize ateş ediyorlar. Büyük bir alışveriş merkezimizi yaktılar. Gece şehrin merkezine saldırdılar. Eczane, okul yıkıldı. Şehrimiz korku filmi gibi görünüyor. Çıkamıyoruz buradan” diyerek yaşananları anlattı.

“Bizim bizden başka kimsemiz yok”

Arkadaşlarının iyi olduğunu ifade eden Öteleş, "Yardımsever bir milletiz ve birbirimize yardım ediyoruz. Ordumuz için elimizden geleni yapıyoruz. Yardım topluyoruz. Türk arkadaşlarımız da yardım ediyorlar. Yurtdışından da yardım topluyoruz. Dün 6 yaşındaki çocuk için yardım istedik, Harkov'dan mama buldum. Birbirimize yardım ederek savaşıyoruz. Bizim bizden başka kimsemiz yok" açıklamasını yaptı.

“Ukrayna tamamen yıkıldı”

“Halkımız direnmeye devam ediyor” diyen Oksana Öteleş, “Görüşmeler umarım sonuçlanır. Savaş bitsin istiyoruz. Hayatını kaybeden tanıdıklarımız var. Dün silahsız erkekler, gençler tanka karşı çıktılar. ‘Gidin buradan, burası bizim toprağımız' dediler. İnsanmız çaresiz. Silah yok, bir şey yok. Erkekler sokağa çıkıp elinden geleni yapıyorlar” ifadelerini kullandı.

Oksana Öteleş, Zelenskiy'in elinden geleni yaptığını dile getirerek, “Bizim tek dileğimiz, halkın tek dileği bu savaşın bitmesi. Bütün bunlar bitecek. Ukrayna tamamen yıkıldı inşa edilmesi gerekiyor ama bu önemli değil. Önemli olan canlar. Şartlar da kötü. Bodrumlarda elektrikler yok. Soğuk. Mevsim kış. Geceleri soğuk oluyor. Ailem başka semtte sığınakta kalıyorlar. Siren olmadığı zaman evlerine çıkıyorlar. Sonra yine sığınağa iniyorlar. Ordumuz için elimizden geleni yapıyoruz. Marketler kapalı. Açık olanlarda da sıra var. Ordumuzun hazır yemeğe ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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