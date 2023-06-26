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Sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 2 ölü, 1 yaralı
Sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 2 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde sarımsak tarlasında çalıştıkları sırada sağanak yağışa yakalanan iki kişi, sığındıkları kulübenin üzerine yıldırım düşmesi neticesinde hayatını kaybetti.

Sığındıkları kulübeye yıldırım düştü: 2 ölü, 1 yaralı - Tıkla İzle

Olay, Taşköprü'nün Yavuç köyü Yavuçkırı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hikmet Şen (58), Salim Demir (50) ve Hakkı Sinan Şen (36), sarımsak tarlasında çalıştıkları sırada sağanak yağışa yakalandı. 3 kişi sağanak yağıştan korunmak için tarlanın yakınında bulunan kulübeye sığındı. Vatandaşların sığındığı kulübenin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu Hikmet Şen, Salim Demir ve Hakkı Sinan Şen yaralandı. Şahısların yakınları, yaralıları traktörün arkasında bulunan teknenin içerisine koyarak yol kenarına kadar getirdi. Burada sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Hikmet Şen ile Salim Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı Hakkı Sinan Şen ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayın ardından jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Cumhuriyet savcısının ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Hikmet Şen ile Salim Demir'in cenazeleri, morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akif Doğan
 

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