'Sigorta sektörü 2022'de ‘dijitalleşme' ile büyüyecek'

Sigorta sektörü temsilcilerinden sigortaladım.com, Genel Müdür Yardımcısı Orçun Kızıltepe ve Pazarlama Direktörü İzzet Özveren, sigorta sektörü değerlendirme toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda, 2021 yılının sektörle ilgili verileri paylaşılırken tüketici davranışlarındaki değişim değerlendirildi. Ayrıca, 2022 yılı için pazarla ilgili öngörüler ve yenilikler aktarıldı. Sektörün pozitif ivme kazandığını belirten Kızıltepe, “2020 yılına kıyasla 2021 yılında prim üretimi hayat dışı branşlarda yüzde 28,5 artışla 87,6 milyar lira, hayat branşında yüzde 22,8 artışla 17,7 milyar lira ve toplamda yüzde 27,5 artışla 105,3 milyar lira oldu. Zor bir yılı geride bırakmakla birlikte 2022'de de sigorta sektöründe reel büyüme bekliyoruz'' dedi.

Şirketlerin dijital pazarda rekabet için dijital teknolojilere ihtiyaç duyduğunu belirten Özveren, “Şirketimiz ortaklarından Doğuş Teknoloji'nin de desteği ile hâlihazırda kullandığımız yapay zeka teknolojisini hem müşterilerimiz için kişiselleştirilmiş hizmet ve ürünleri ayrıştırmak için kullanıyoruz hem de bu teknolojiyle sektörde fark oluşturmaya odaklanıyoruz” şeklinde konuştu.

“Dijitalleşmeyle sigortacılık sektörü de ivme kazandı”

Sektörün pozitif ivme kazandığını belirten Kızıltepe, “2020 yılına kıyasla 2021 yılında prim üretimi hayat dışı branşlarda yüzde 28,5 artışla 87,6 milyar lira, hayat branşında yüzde 22,8 artışla 17,7 milyar lira ve toplamda yüzde 27,5 artışla 105,3 milyar lira oldu. Zor bir yılı geride bırakmakla birlikte 2022'de de sigorta sektöründe reel büyüme bekliyoruz. sigortaladım.com olarak 2022 yılında da tüketiciye sigortayla ilgili en doğru bilgileri sağlamaya ve sektörü geliştirmeye devam edeceğiz. Sektörün gelecekte ‘dijitalleşme' başlığı altında daha da büyüyeceğini görüyoruz.

Geçtiğimiz yıl, Türkiye'de internet üzerinden sigorta satışı önemli ölçüde artış gösterdi. Dijital sigortacılıkta sigorta poliçelerinin satışının en önemli bölümünü müşterilerin satış öncesi sigorta poliçesini araştırma ve seçim aşamaları oluşturuyor. Türkiye'de dijital sigortacılık hızlı bir şekilde gelişirken web sitesi ziyaretçi rakamlarımızın da bu doğrultuda son 3 yılda yüzde 800'ün üzerinde büyüdüğünü söyleyebiliriz. 1 milyonun üzerinde müşteriye hizmet veren dijital bir sigorta platformu olarak dijitalleşmeyi önemsiyor, uçtan uca tüm müşteri deneyim süreçlerimizde kullanıyor ve altyapılarımızda da tüm dijital yeniliklerle entegre olarak çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kızıltepe sözlerine şöyle devam etti: “Online olarak 20'nin üzerinde sigorta şirketi üzerinden, karşılaştırmalı olarak inceleme ve satın alma imkanı sunuyoruz. Zorlu koşullara rağmen 2021 yılı şirketimiz için oldukça verimli ve hareketli geçti diyebiliriz. Covid etkisi, ekonomideki dalgalanmalar ve toplum olarak bizi derinden etkileyen deprem, yangın gibi çevresel olaylara rağmen müşterilerimize en iyi şekilde hizmet verebilmek için çalışmalarımıza devam ettik. Teknolojiyi ve müşteri memnuniyetini merkezine alan bir platform olarak verinin önemini iyi biliyor ve kullanıcılarımıza veri odaklı kişiselleştirilmiş hizmet ve ürünler sunarak, verileri katma değerli iş sonuçlarına dönüştürüyoruz” dedi.

“Değişen dünya koşullarında tüketiciler artık hızlı, kolay ve anlaşılır çözümleri tercih ediyorlar”

Dijital sigortacılığın gelişen ve gelişmekte olan bir alan olduğunu belirten sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren, “Pandemiyle birlikte hızla değişen koşullara bağlı olarak sigorta ihtiyaçları da farklılaştı. Tüketiciler artık hızlı, kolay ve anlaşılır çözümleri tercih etmeye başladı. Dolayısıyla giderek dijitalleşen bir dünyada sektörün daha müşteri odaklı hale gelmesi ve müşteri deneyimini iyileştirmesi bir zorunluluk haline geldi. Şirketler, dijital pazarda rekabet edebilmek için mevcut süreçlere dijital teknolojileri entegre etmelerini sağlayacak iyi bir stratejiye ve rakiplerinden ayrışacak ürün ve hizmetlere ihtiyaç duyuyor. Şirketimiz ortaklarından Doğuş Teknoloji'nin de desteği ile hâlihazırda kullandığımız yapay zeka teknolojisini hem müşterilerimiz için kişiselleştirilmiş hizmet ve ürünleri ayrıştırmak için kullanıyoruz hem de bu teknolojiyle sektörde fark oluşturmaya odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Sektörde farklı ürün ve branşların olması da hem tüketiciler hem de rekabet açısından oldukça önemli olduğuna değinen Özveren, “Yeni sağlık ürünleri ve sağlık kategorisinde özelleştirilmiş farklı tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerimiz ile de tüketicilerin ihtiyaçlarına özel çözümler sunarken aynı zamanda sigorta sektörünün bu konudaki büyümesine de katkı sağlıyoruz. Örneğin yeni eklenen özel fiyatlı ve mevcut hastalıkları da kapsam altına alan TSS, seyahat sağlık sigortası gibi özel ürünlerle de artık müşteri ihtiyaçlarına cevap verebiliyoruz. Şirket olarak, kurulduğumuz günden bu yana, bireysel ve kurumsal müşterilerimiz için sigorta sektöründe başlattığımız uygulamalarla yeniliklere öncülük ediyor ve en yüksek kalitede müşteri deneyimi sunuyoruz” dedi.

“Çok beğenilen Ücretsiz Egzoz Emisyon Ölçümü kampanyamızı 2022'de de sürdürüyoruz”

Tüketici davranış ve ihtiyaçlarını düzenli olarak araştırarak kendilerine yol haritası ve müşterilere sunulabilecek ek faydaları belirlediklerini söyleyen Özveren, “İnternetten sigorta satın alımlarında vazgeçilmez iki unsurun platformların sundukları ek faydalar ve markaya olan güven olduğunu gördük. Bu kapsamda birçok işbirliği yaparak hediye çeki, ücretsiz kullanım hakları gibi farklı kampanyalar ve özel avantajları da onlar için bulup bir araya getirmeye devam ediyoruz. Son dönemde sektörümüzdeki en anlamlı ve en katma değerli hizmetimiz, ücretsiz Egzoz Emisyon Ölçümü oldu. Türkiye'de araç sahiplerini bilinçli bir sürücü olma yolunda desteklemek ve çevreye zarar vermeyen, daha yeşil bir trafik oluşturmak için başlattığımız kampanya kapsamında zorunlu trafik sigortasını sigortaladım.com'dan satın alanlar, bir yıl süresince TÜVTÜRK muayene istasyonunda, poliçelerinde yer alan plaka bilgisini vererek egzoz ölçümlerini ücretsiz bir şekilde yaptırabiliyorlar” diye konuştu.

“Evcil Hayvan Sigortası ile önemli bir ihtiyaca cevap veriyoruz”

Pandemi ile birlikte dünya çapında evcil hayvan sahiplerinin sayısında ciddi bir artış yaşandığını ve sağlık harcamalarının hayvan sahiplerini zorladığına dikkat çeken Özveren, “2020'de 66,5 milyar dolar olan evcil hayvan pazarının 2027 yılına kadar 350 milyar doları aşacaktır. Türkiye'de ise toplam 21 milyon hane bulunuyor. Bunların yüzde 20'si kedi, yüzde 6'sı ise köpek sahibi. Evcil hayvan sahiplerinin, yüksek tedavi ücretleri nedeniyle hayvanlarını tedavi ettirmekte zorlanmaya başladığını görüyoruz. Bu ihtiyaca odaklandık. pet11 ve Zurich Sigorta ile birlikte pet11 Evcil Hayvan Sigortası hizmetini hayata geçirdik. Bugün benzer birçok evcil hayvan sigortası sadece acil durumlarda devreye girerken sunduğumuz pet11 Evcil Hayvan Sigortası, karşılaşılabilecek pek çok sağlık sorununun tedavisini kapsıyor. Sigorta, özenle seçilmiş anlaşmalı veteriner kliniği ağında veya istenen herhangi bir veteriner kliniğinde, sadece katılım payı ödenerek, kedi ve/veya köpeğin tedavisinin yaptırılmasını sağlıyor” açıklamasında bulundu.

Uğur Çetin - Furkan Serttaş

