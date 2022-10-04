Sigortasız araçta uyuşturucu içerken yakalandı, kelepçe takılmasını istemedi

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri ile mahalle çarşı bekçileri tarafından huzur ve güven uygulamasında durumundan şüphelenilen 68 ABT 817 plakalı Volkswagen marka otomobile 'Dur' ikazında bulunuldu. İhtarın ardından uygulama noktasında durdurulan aracın sürücüsü Ali İmran İ.'nin (25) yan koltuğunda uyuşturucu madde olduğunu fark eden bekçiler şahsı araçtan indirerek üst araması yaptı.

Yasin Can - Yavuz Akkan



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