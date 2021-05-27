Şii Haşdi Şabi güçleri Bağdat'taki Yeşil Bölge'den çekildi

Irak'ta, Haşdi Şabi Güçleri Anbar Komutanı Kasım Muslih'in bu sabah gözaltına alınması ardından Haşdi Şabi güçleri, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yer alan hükümet konakları ile yabancı misyonların bulunduğu Yeşil Bölge'ye baskın düzenlemişti. Bölge'de geniş güvenlik önlemleri alınırken, aralarında Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin evinin de bulunduğu bazı binaların, Haşdi Şabi'ye bağlı milis güçleri tarafından etrafının sarıldığı da belirtilmişti. Haşdi Şabi komutanları tarafından yapılan açıklamada ise, gözaltına alınan Kasım Muslih'in serbest bırakılmasını istemiş, el-Kazımi sorunun çözülmesi adına Şii tarafları acil bir toplantı yapmaya çağırmıştı. Son olayların ardından Yeşil Bölge'de yaşanan kuşatma gerginliği, Anbar Komutanı Muslih'in serbest bırakılmasının ardından sona erdi.

Haşdi Şabi güçlerine yakınlığıyla bilinen Fetih Koalisyonu Milletvekili Falih el-Hazeli sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Muslih'in serbest bırakıldığını belirtti. Haşdi Şabi güçleri, Muslih'in serbest bırakılmasının ardından Yeşil Bölge'den geri çekildi. Muslih'in serbest bırakılması ardından Bağdat sokaklarında sevinç gösterisi yapan Haşdi Şabi yanlıları ise, Başbakan el-Kazımi aleyhine sloganlar attı.

"Silahlı grupların Yeşil Bölge'yi basması, anayasaya açık ve tehlikeli bir ihlal"

Haşdi Şabi güçlerine ait silahlı grupların Yeşil Bölge'yi basması olayına ilişkin el-Kazımi yaptığı açıklamada, "Silahlı grupların Yeşil Bölge'yi basması, anayasaya açık ve tehlikeli bir ihlal" ifadelerini kullandı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatılacağını vurgulayan el-Kazımi, Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in talimatı doğrultusunda, 4. Madde terör yasası uyarınca sanıkların birisinin özel bir birim tarafından gözaltına alındığını duyurdu. Suçlamaları araştırmak adına Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı ve Irak İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının yanı sıra Haşdi Şabi Emniyeti'nden oluşan bir heyetin soruşturma yürüttüğünü aktaran el-Kazımi, silahlı grupların Yeşil Bölge baskınını eleştirdi.

Öte yandan 2017 yılından bu yana Haşdi Şabi güçleri Anbar Komutanlığı görevini yapan Kasım Muslih, bu sabah Irak İstihbarat Birimi tarafından Bağdat'taki el-Dora bölgesinde gözaltına alınmıştı. Ayrıca Muslih'in, ülkedeki aktivistleri öldürmekle suçlandığı iddia ediliyor.

Abdulkadir Hacıoğlu

