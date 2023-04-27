Siirt büryanı lezzeti ile rağbet görüyor

Özel yapılan kuyularda ateşte yaklaşık 1 buçuk, 2 saatte pişirilen ve gün ağarmadan satışa sunulan büryan kebabına bayram tatili için gelen misafirler yoğun talep gösteriyor. Büryan ustası Murat Kayaalp, 3 metre derinliğinde ve bir metre genişliğindeki kuyularda kuzu etinin 02.30'da yakılan odun ateşinde 2 saat pişirilmesiyle hazırlandığını söyledi. Kayaalp, “Dördüncü kuşak olarak büryancılık sektörünü devam ettirmekteyiz. Bayramın ve baharın gelişiyle beraber kuzu etlerimiz çıktı. Mevsimdeki iki et çeşidi kullanıyoruz. Bunlardan bir toklu eti diğeri kuzu eti. Kuzu etini sonbaharın gelişiyle birlikte yapmaktayız ve müşterilerimizin de en çok tercih ettiği kuzu etidir. Yaklaşık olarak 33 yıldır bu meslekteyiz. Dördüncü nesil olarak bu işi yürütmekteyiz. Her geçen gün büryan kebabımızı daha iyi yerlere getirebilmek için güzel sunumlar yapabilmek için çalışıyoruz” dedi.

İstanbul'dan bayram tatili için Siirt'te gelen arkadaşlarını, büryan yemeğe getiren Ahmet Beştaş, Siirt büryanını arkadaşlarına tattırmak için getirdiklerini söyledi. Beştaş, “Dostlarım İstanbul'dan bayram vesilesiyle geldiler. Buraya büryan yemeye geldik. Siirt'te gelip de büryan yemeyen yoktur” şeklinde konuştu.

Mardin'de oturan ve bayram tatili için kız kardeşine Siirt'te gelen Aynur Arslan, büryanı çok sevdiğini ve her Siirt'te gelişinde yediğini söyledi. Arslan, “Mardin'den kız kardeşime bayrama geldim. Buraya büryan yemeye geldik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Siirt büryanı harika vazgeçilmez bir lezzet bence. Her bayram sürekli gelip yiyoruz” diye konuştu.

Bayram tatili için İstanbul'dan memleketi olan Siirt'e gelen Mesut Erbek ise arkadaşının önerisi ile büryan yediğini söyledi. Erbek,“Bayram tatili için İstanbul'dan geldim aslen Siirtliyim. Arkadaşım büryan yemek için burayı önerdi biz de büryan yemeğe geldik. Büryanı da güzeldi. Teşekkür ederiz emeği geçen herkese. Herkesin eline koluna sağlık” ifadelerinde bulundu.

Abdulaziz Karataş - Selami Deniz



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