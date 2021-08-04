İhlas Haber Ajansı

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Siirt-Pervari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Siirt-Pervari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt-Pervari kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi

Eren-13 Operasyonları kapsamında icra edilen operasyonlar neticesinde Siirt-Pervari ilçesi Harekol Dağı kırsalında terör örgütü mensubu 2 kişi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığınca, gerçekleştirilen operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt-Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA, Taarruz helikopterinin yanı sıra Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda; 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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