Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Öğrencileri 23 Nisan'ı İstanbul'da kutladı

Türk Telekom geçtiğimiz iki yıldır olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı öğrencilerle birlikte kutladı. Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören görme, işitme ve zihinsel engelli öğrencileri İstanbul'da ağırlayan Türk Telekom, öğrencilere iki gün boyunca İstanbul'un tarihi ve sembolik mekanlarını gezme olanağı sundu.

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamındaki bu özel organizasyonda, Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda eğitim gören 10 öğrenci ile onlara eşlik eden 5 öğretmen, Pier Loti, Miniatürk, Yerebatan Sarnıcı gibi tarihi ve turistik bölgeleri tanıma imkanı buldu. Boğaz Turu ile İstanbul'u denizden görme imkanı bulan öğrenciler ayrıca İstanbul Akvaryumu'nu gezerek unutulmaz hatıralarla evlerine döndü.

182 öğrenciye eğitim veriliyor

şirketten yapılan bilgilendirmeye göre 2009 yılında eğitim-öğretim hayatına başlayan Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu'nda hafif düzey zihinsel yetersizlik, orta düzey zihinsel yetersizlik, işitme yetersizliği, görme yetersizliği ve otizmden etkilenen öğrencilere eğitim olanağı sunuluyor. İlkokul-Ortaokul ve Meslek Okulu olmak üzere üç kademeden oluşan Siirt Türk Telekom Özel Eğitim Okulu, ilkokul kademesinde 75, ortaokul kademesinde 51 ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde 56 öğrenci olmak üzere toplam 182 öğrenciye değişik branşlarda 70 öğretmenle eğitim-öğretim hizmeti veriyor.