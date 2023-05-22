Siirtli çiftçiler hububatta rekor düzeyde ürün bekliyor

Siirt genelinde son zamanlarda sıkça görülen düzenli yağmur, çiftçilerin yüzünü güldürürken; kırmızı mercimek, buğday, nohut ve arpa gibi ürünlerde rekoltede yüksek artış bekleniyor.

Çiftçilerin yüzünün bu yıl yağan yağmurla birlikte güldüğünü dile getiren Siirt Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat, tüm ürünlerde beklenenin üzerinde rekor bir rekolte elde edecekleri için bu yıl çiftçilerin yılı olacağını söyledi.

Etkili olan yağışlarla birlikte mercimek, buğday, arpa ve nohutta yüksek verim beklediklerini söyleyen Günbat, “Kurtalan'ın Garzan Ovası'nda tarlalarda teknik elemanlarımız ile birlikte kontroller yapıyoruz. Sizleri de misafir ettik, sizler de şahitlik ediyorsunuz; mercimeğin bu sene çok güzel olduğunu, hiç çürümediğini, yere yatmadığını ve bolca çiçek tuttuğunu. İnşallah bu yıl çiftçimizin yüzü gülecek bu mercimek ekinlerinden dolayı. Biz bu sene hem mercimekte hem de buğdayda Kurtalan'da rekoltesi ve kalite bakımından hem de üretim bakımından çok yüksek olacağına inanıyor ve bekliyoruz. Allah'a şükürler olsun yağmurlar çok güzel yağdı hem ekinler çok güzel. Bizim ürettiklerimiz Türkiye'nin dışardan hububat ve kırmızı mercimek almasına gerek kalmayacaktır. Biz üretmeye devam edeceğiz. Türk halkının sofrasından hiçbir hububatı eksik etmeyeceğiz. Biz üretmeye hazırız, çalışıyoruz. Allah mahcup etmesin” dedi.

Selami Deniz

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