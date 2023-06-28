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Siirt'te 130 dekar tarım arazisi küle döndü

Siirt'te 130 dekar tarım arazisi küle döndü
Siirt'te 130 dekar tarım arazisi küle döndü

Siirt’te çıkan yangında 130 dekar tarım arazisi küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Kooperatif Mahallesi'nde tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını gören çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olaya anında müdahale eden ekipler uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Kontrol altına alınan yangında yaklaşık 130 dekar tarım arazisi zarar gördü.

Selami Deniz

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