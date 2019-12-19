İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te 143 sikke ve tarihi objeler ele geçirildi

Siirt'te 143 sikke ve tarihi objeler ele geçirildi
Siirt'te 143 sikke ve tarihi objeler ele geçirildi

Siirt'te izinsiz arama ve kazı faaliyeti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 143 sikke ile tarihi obje ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyü ve Yunuslar mezrası çevresindeki sit alanlarında izinsiz kazı yaparak define aradıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Dedektör ile tarihi eser bulmak için izinsiz arama ve kazı faaliyeti yürüten İ.K. ve A.D.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda 143 sikke, 32 tarihi eser niteliği taşıyan metal obje, 5 yüzük, 2 kolye ucu, çömlek, dedektör ve 2 cep telefonu ele geçirildi" denildi.

Selami Deniz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.