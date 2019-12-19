Siirt'te 143 sikke ve tarihi objeler ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtalan ilçesine bağlı Gökdoğan köyü ve Yunuslar mezrası çevresindeki sit alanlarında izinsiz kazı yaparak define aradıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, "Dedektör ile tarihi eser bulmak için izinsiz arama ve kazı faaliyeti yürüten İ.K. ve A.D.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev, eklenti ve araçlarında yapılan aramalarda 143 sikke, 32 tarihi eser niteliği taşıyan metal obje, 5 yüzük, 2 kolye ucu, çömlek, dedektör ve 2 cep telefonu ele geçirildi" denildi.

Selami Deniz