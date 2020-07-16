Siirt'te 2 özel harekat polisi şehit oldu

Dün akşam saatlerinde Pervari ilçesi Doğan köyü bölgesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 operasyonu kapsamında, Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle çıkan sıcak çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralanan 2 polis memuru, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Selami Deniz