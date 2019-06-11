Siirt'te 4'üncü kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre olay, Yeni Mahalle Devlet Hastanesi karşısındaki bir apartmanda meydana geldi. Oturduğu apartmanın evinin penceresinden sarktığı anda dengesini kaybeden 4 yaşındaki G.G., isimli çocuk 4'üncü kattan yere düştü. Haberin verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi edilmek üzere Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralı çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Selami Deniz