Siirt'te bir evin damında çıkan yangın korkuttu

Edinilen bilgiye göre yangın, kent merkezi Sakarya Mahallesi Süveyka Meydanında bir evinde damında meydana geldi. Ahmet Göktaş'a ait evin damında bulunan pamuk balyası ve ceviz kabukları henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yandı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucunda söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, evin damında maddi hasar meydana geldi.

Selami Deniz

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