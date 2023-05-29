Siirt'te bölücü terör örgütüne ait patlama düzenekleri ve el telsizleri ele geçirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı personellerince bölücü terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca titizlikle yürütülen çalışmalar neticesinde; Siirt'in Pervari ilçesi, Doğan köyü kırsal bölgede 26 Mayıs 2023 tarihinde icra edilen 'Şehit Güvenlik Korucusu Mehmet Babat 2023-01 Operasyonu' çerçevesinde yapılan arazi taraması faaliyeti sonucu; 18 adet muhtelif marka ve model el telsizi, 2 adet uzaktan komutalı patlatma düzeneği tertibatı, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği teçhizatı ile çok sayıda dijital materyal ele geçirilmiştir. Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemeler Cumhuriyet Savcısının talimatı ile muhafaza altına alınmış, tespit edilen sığınak imha edilmiştir. Terörle mücadelemiz azim, kararlılık ve inançla devam etmektedir" denildi.

Selami Deniz



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