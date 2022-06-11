Siirt'te çaya düşen hemşire boğuldu, onu kurtarmak isteyen arkadaşı kayboldu

Edinilen bilgiye göre, İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli hemşire H.T, ilçeye bağlı Beğendik beldesi yakınlarında arkadaşlarıyla piknik yaptığı sırada ayağının kayması sonucu Müküs Çayı'na düştü.

Arkadaşını kurtarmak için suya giren hemşire E.G. de akıntıya kapıldı. Vatandaşların da desteğiyle yapılan çalışmada H.T. sudan çıkarıldı. H.T, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bölgeye sevk edilen jandarma, 112 Acil servis ve AFAD ve su altı arama ekipleri, E.G'yi arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Selami Deniz

