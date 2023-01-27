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Siirt'te dilenciler kasa olarak çocuk bezini kullandı

Siirt'te dilenciler kasa olarak çocuk bezini kullandı
Siirt'te dilenciler kasa olarak çocuk bezini kullandı

Siirt Belediyesi Zabıta ekipleri; çarşı, hastane ve cami avlularında vatandaşların dini duygularını sömürerek dilencilik yapanlara karşı denetimleri artırdı. Yapılan denetimlerde dilencilerin kasa olarak kullandıkları çocuk bezi ekipleri şaşırttı.

Şehir merkezinde kaldırım işgalleri ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri vatandaşlardan gelen şikâyetler üzerine dilencilere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu caddeler, pazar önleri, trafik ışıkları ile cami önlerinde vatandaşların duygularını sömürerek dilencilik yapanlara yönelik düzenlenen denetimlerde, ikisi Suriye uyruklu olmak üzere toplam 7 dilencinin üst aramaları sonucu üzerinde çıkan paralar tutanak altına alındı. Kabahatler Kanunu'na göre haklarında işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan bin 59 liraya el konuldu.

Selami Deniz

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