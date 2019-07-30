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Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Siirt'te etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi

Siirt’in Eruh ilçe kırsalında düzenlenen operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 PKK’lı teröriste ait çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Siirt’te etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlere ait mühimmat ele geçirildi - Tıkla İzle

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesi Yassıdağ bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, “Bölgede yapılan aramada tarama faaliyetleri kapsamında 2 erkek bölücü terör örgütü mensubu cesedi, bir adet M-16 piyade tüfeği, 9 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 270 adet 5X56 milimetre çapında fişek, bir adet M-4 piyade tüfeği, 2 adet savunma tipi el bombası, 2 adet taarruz tipi el bombası, 2 adet dürbün, bir adet uyku tulumu, bir adet sırt çantası, bir adet şemsiye, 2 adet palaska, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.  

Selami Deniz

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