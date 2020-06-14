Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.



Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlara ilişkin, şu ifadelere yer verdi:

"Siirt Eruh Ciraf'ta mesaiye devam...Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm... İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu..."

Mehmet Kalay