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Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi
Siirt'te etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt-Eruh Ciraf mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, operasyonlara ilişkin, şu ifadelere yer verdi:
"Siirt Eruh Ciraf'ta mesaiye devam...Valimiz, İl Jandarma Komutanımız ve fedakar arkadaşlarımla şimdi görüştüm... İki terörist daha etkisiz! Bugün şimdilik dört oldu..."
Mehmet Kalay

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