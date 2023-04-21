Siirt'te iki araç çarpıştı: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Baykan ilçesine bağlı Veysel Karani beldesi karayolunda meydana geldi. 34 CTC 770 plakalı araç ile 72 AKK 145 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine AFAD, 12 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Baykan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Selami Deniz - Mehmet Turgut Tayuzak

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