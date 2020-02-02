İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Siirt'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Siirt-Kurtalan karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Kurtalan karayolu Çayırlı mevkiinde meydana geldi. Murat Ö. yönetimindeki 33 TC 393 plakalı araç ile karşı yönden gelen Arif E. idaresindeki 34 PE 0445 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Çevreden geçen sürücülerin haber vermesiyle olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Murat Ö., Damla Ö., Aybas Ö., Mustafa T. ve Arif E. adlı yaralılar Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Selami Deniz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.