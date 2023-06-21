Siirt'te iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt Çevre Yolu Kavşağı'nda meydana geldi. 06 S 5757 plakalı otomobil ile 34 EJ 1987 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan otomobillerden bir tanesi ters döndü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobilde bulunan yaralılar, itfaiye ve UMKE ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Abdulaziz Karataş - Selami Deniz



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