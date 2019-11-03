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Siirt'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı

Siirt'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı
Siirt'te iki tır çarpıştı: 2 yaralı

Siirt’te iki tırın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Siirt-Eruh karayolu Yeşilören köyü mevkiinde meydana geldi. Şırnak'tan Siirt istikametine seyir halinde olan Mehmet Güleş yönetimindeki 73 DE 460 plakalı tır ile karşı yönden gelen Fatih Cahit yönetimindeki 06 FB 1513 plakalı tır kafa kafaya çarpıştı. Kazada araç sürücüleri yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerinde 112 acil servis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Selami Deniz

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