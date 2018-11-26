Siirt'te Jandarmadan “Güven ve Huzur Uygulaması”

Siirt il Jandarma Komutanlığı ekiplerince araç, motosiklet yedek parça satışı ve tamiri yapılan sanayi bölgelerine ve paket servisi yapan motosikletli kuryelere ve gümrük kaçağı akaryakıt ile mücadele çalışmalarında etkinliğin arttırılması amacıyla anayollar ve anayollarla tali yolların birleşim noktalarında uygulama gerçekleştirdi. Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığının ve on numara yağ olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ile mücadele çalışmalarında etkinliğin arttırılması için de trafiğin yoğun olduğu ilçe giriş ve çıkış noktalarında da gerçekleştirilen uygulamada bin 639 şahıs ve 692 aracın kontrolü yapıldı. 31 araca toplam 7 bin 37 TL trafik cezası kesildi. 4 araç da trafikten men edildi.

