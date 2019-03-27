Siirt'te karda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Mahsur kalan araçlar, uzun bir beklemeden sonra İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarılarak yollarına devam etti. Kırsal kesimde kar yağışı etkili olduğu için ulaşımda aksamaların olduğunu belirten Siirt İl Özel İdare Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karda mahsur kalan araçların kurtarılması için bölgeye acilen karla mücadele ekiplerini sevk ettiklerini, kar mücadele ekiplerinin büyük bir özveri ile yolları açarak mahsur kalan araçların yollarına devam ettiğini dile getirdi. Canpolat, "İl Özel İdare ekiplerimiz 40 araç ve 50 personel ile tüm ilçe ve köylerde yolları ulaşıma açmak için çalışmalara devam ediyor. Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köy yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan araçlar ekiplerimiz tarafından kurtarılarak yollarına devam etti. Pervari ve Şirvan'a bağlı köy istikametine gidecek olan sürücülerin kış lastiği veya zincirsiz yola çıkmamalarını öneriyorum" dedi.

Selami Deniz